Україна на шляху до НАТО перебуває в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія, - Столтенберг

Заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) не можна порівнювати з заявками Швеції та Фінляндії, які найближчим часом можуть стати членами оборонного союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

Він також висловив упевненість, що у майбутньому Україна стане членом НАТО.

"Я абсолютно впевнений, що Україна перебуває в зовсім іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія. Швеція і Фінляндія - це давні партнери по НАТО, є консенсус щодо їхнього членства в альянсі... А в Україні ми бачимо війну, що триває, і тут пріоритет - надання військової підтримки", - пояснив він.

Нагадаємо, наприкінці вересняпрезидент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО. Повідомлялося, що офіційний Київ консультувався з західними партнерами, проте для США цей крок став несподіванкою.

Зеленський також звернув увагу на те, що цього року Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до альянсу без Плану дій щодо членства. На його думку, подібна процедура може бути застосовна і до України.

Проте на Заході вважають, що вступ України до НАТО нібито не є на сьогодні пріоритетним питанням.

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