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Украина на пути в НАТО находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) нельзя сравнивать с заявками Швеции и Финляндии, которые в ближайшее время могут стать членами оборонного союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Берлинском внешнеполитическом форуме.

"Я абсолютно уверен, что Украина находится в совершенно ином положении, чем Швеция и Финляндия. Швеция и Финляндия - это давние партнеры по НАТО, есть консенсус относительно их членства в альянсе… А в Украине мы видим продолжающуюся войну, и здесь приоритет - оказание военной поддержки", - объяснил он.

Он также выразил уверенность, что в будущем Украина станет членом НАТО.

Напомним, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО. Сообщалось, что официальный Киев консультировался с западными партнерами, однако для США этот шаг стал неожиданностью.

Зеленский также обратил внимание на то, что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к альянсу без Плана действий по членству. По его мнению, подобная процедура может быть применима и к Украине.

Тем не менее на Западе полагают, что вступление Украины в НАТО якобы не является приоритетным вопросом на данный момент.

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НАТОЙенс Столтенберг