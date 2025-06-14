Україна на шляху до ЧС-2026: історія, суперники та календар відбору

Кваліфікація на ЧС-2026

У жеребкуванні кваліфікаційного раунду ЧС-2026 взяли участь 54 збірні, вони розділені на 12 груп: шість із п’ятьма командами, шість - із чотирма.

Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали Франція, Ісландія та Азербайджан. Оскільки група "коротка", усі шість матчів команда проведе восени 2025 року. Переможці кожної групи отримають прямі путівки на мундіаль, а другі місця гратимуть у стикових матчах.

Головний тренер національної збірної Сергій Ребров переконаний, що осінній графік проведення матчів є вдалим для нашої команди.

"Вважаю, що нам буде легше, адже гравці більш-менш будуть у тонусі. Якщо грати зараз офіційні матчі - дуже багато травм, дуже багато футболістів, які дуже втомилися", - сказав Ребров.

За його словами, "в Україні логістика зараз дуже важка".

"Тому, вважаю, краще починати пізніше, коли наші гранди, хто пройде, сподіваюся, будуть грати кваліфікацію в єврокубках. І розпочнуться майже всі чемпіонати. Саме тому вважаю, що розпочинати пізніше буде краще". - додав він.

Збірна України з футболу на турнірі Canadian Shield (фото: facebook.com/uafukraine)

Календар матчів України у кваліфікації до ЧС-2026 в групі D

1 тур. 5 вересня 2025

Україна - Франція, 21:45

2 тур. 9 вересня 2025

Азербайджан - Україна, 19:00

3 тур. 10 жовтня 2025

Ісландія - Україна, 21:45

4 тур. 13 жовтня 2025

Україна - Азербайджан, 21:45

5 тур. 13 листопада 2025

Франція - Україна, 21:45

6 тур. 16 листопада 2025

Україна - Ісландія, 19:00

Час початку матчів - київський.

Що треба знати про фінальний турнір ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 стане першим в історії, де участь візьмуть одразу 48 збірних. Вони будуть розподілені на 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу вийдуть дві найкращі команди з кожної групи, а також вісім кращих третіх місць.

Матчі 23-го за ліком мундіалю прийматимуть 16 міст у трьох країнах:

Канада - Торонто, Ванкувер

Мексика - Мехіко, Гвадалахара, Монтеррей

США - Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланта, Бостон, Даллас, Х’юстон, Канзас, Маямі, Сієтл, Сан-Франциско, Філадельфія

Матч-відкриття відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал -19 липня в Нью-Йорку.

Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у драматичному фіналі ЧС-2022 перемогла Францію у серії одинадцятиметрових (3:3 в основний час, 4:2 по пенальті).

Історичне досягнення України на ЧС

Єдина участь збірної України у фінальній частині чемпіонату світу припадає на 2006 рік. Тоді команда під керівництвом легендарного Олега Блохіна створила справжню сенсацію, дійшовши до 1/4 фіналу.

Серед лідерів тієї команди були такі знакові постаті українського футболу, як Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Андрій Гусін та Андрій Воронін.

До фінального турніру українці пробилися, посівши перше місце у відбірковій групі з Туреччиною, Данією, Грецією, Вірменією та Казахстаном.

На самому мундіалі в Німеччині "синьо-жовті" виступали у групі H, де перемогли Саудівську Аравію (4:0) та Туніс (1:0), програвши лише Іспанії.

У плей-оф команда здолала Швейцарію у серії пенальті (3:0), завдяки блискучій грі воротаря Шовковського, який не пропустив жодного удару. У чвертьфіналі українці поступилися майбутнім чемпіонам - Італії.

Це досягнення досі залишається найкращим результатом національної команди України на чемпіонатах світу. В наступні роки збірна кілька разів зупинялася у плейоф (1998, 2002, 2014, 2022), не зумівши пробитися на світову першість.