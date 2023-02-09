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Украина, которая побеждает, будет членом ЕС, - Зеленский

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Брюссель, Четверг 09 февраля 2023 12:38
Украина, которая побеждает, будет членом ЕС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина, которая одерживает победу над Россией, станет членом Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Европейским парламентом.

Он верит, что ЕС готовит положительную оценку внутренним реформам Украины, которая защищается в тотальной войне против РФ и одновременно воюет, и модернизирует свои институты.

"Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Украина, которая побеждает, членом Евросоюза - Евросоюза, который побеждает", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что для Украины путь в Европу - это путь домой.

"Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира и должны защититься... Будет ли это возможно, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, которая стремится украсть у нас с вами Европу? Нет. Только наша победа все это будет гарантировать, каждую из наших общих европейских ценностей, наша обязательная победа", - сказал он.

Президент поблагодарил депутатов Европарламента за то, что они своими решениями защищают европейский образ жизни.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и посетить саммит ЕС.

РБК-Украина собрала главные цитаты президента во время его выступления в Европарламенте.

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Владимир Зеленский Евросоюз Европарламент
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