Україна все ще сподівається на старт переговорів про членство в ЄС

Саміт Європейського Союзу

У Брюсселі 26 та 27 червня проходить саміт лідерів країн Європейського Союзу.

За підсумками першого дня зустрічі, 26 з 27-ми країн-членів ЄС висловили готовність продовжувати надавати Україні фінансову допомогу та робити це у довгостроковій перспективі.

Рішення не підтримала Угорщина. Офіційно це свідчить, що відкриття першого переговорного кластеру не відбудеться, доки Будапешт не змінить свою позицію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від країн ЄС чіткого сигналу щодо майбутнього членства країни в блоці.

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