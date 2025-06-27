Украина все еще надеется на старт переговоров о членстве в ЕС

Саммит Европейского Союза

В Брюсселе 26 и 27 июня проходит саммит лидеров стран Европейского Союза.

По итогам первого дня встречи, 26 из 27-ми стран-членов ЕС выразили готовность продолжать оказывать Украине финансовую помощь и делать это в долгосрочной перспективе.

Решение не поддержала Венгрия. Официально это свидетельствует, что открытие первого переговорного кластера не состоится, пока Будапешт не изменит свою позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от стран ЕС четкого сигнала касательно будущего членства страны в блоке.

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