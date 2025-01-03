Україна ще на рік продовжила безвіз для громадян Британії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів безвіз для громадян Британії в січні 2020 року, який продовжується щороку "з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

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