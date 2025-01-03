Украина еще на год продлила безвиз для граждан Британии

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2026 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.