Украина еще на год продлила безвиз для граждан Британии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Он будет действовать до 30 января 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2026 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.