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Украина еще на год продлила безвиз для граждан Британии

Пятница 03 января 2025 21:02
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Украина еще на год продлила безвиз для граждан Британии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Он будет действовать до 30 января 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2026 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел безвиз для граждан Британии в январе 2020 года, который продлевается ежегодно "с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

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Владимир Зеленский Безвизовый режим Северная Ирландия
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