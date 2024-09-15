Украина еще не получила разрешение от США на удары вглубь РФ, - Зеленский

Украина пыталась убедить Соединенные Штаты Америки позволить ей удары вглубь России американским оружием. Это важно, потому что все союзники смотрят именно на решение США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в интервью журналисту Фариду Закарии на CNN.

"Все смотрят на решения Соединенных Штатов. Все ждут таких решений. После этого принимают решения. Это правда. И поэтому мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать этими самолетами военные базы, а не гражданскую инфраструктуру", - объяснил президент.

В то же время, он подтвердил, что Украина просто хочет иметь возможность атаковать базы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

"Эти самолеты, эти реактивные самолеты, оттуда они используют не только ракеты, они ежемесячно сбрасывают четыре тысячи управляемых авиабомб, только на востоке нашей территории, четыре тысячи бомб. И эти бомбы и ракеты бьют по украинскому гражданскому населению, по школам, по энергетике. Вся наша энергетическая инфраструктура разрушена на 80%. Этими управляемыми бомбами", - подчеркнул президент.

В то же время, глава Украины отметил, что во время встреч с партнерами он уже сообщил им, что они ждали слишком долго.

"Сейчас Россия начала переносить свои самолеты со 100, 150 километров, 300 до 500. После этого я вам скажу, что теперь нам нужно больше разрешений", - подчеркнул президент.

На вопрос Закарии, имеет ли Украина разрешение на глубокие удары по России, президент ответил - нет.