ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі, - глава Пентагону

Новость на русском →
Середа 12 квітня 2023 01:42
Україна має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі, - глава Пентагону Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі. Союзники навчили велику кількість українських військових та продовжують надавати технічну допомогу.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"У них (ЗСУ – ред.) є всі необхідні можливості, щоб досягти успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Я думаю, що вони (збройні сили України – ред.) достатньо готові до продовження (наступальних – ред.) дій та операцій", - зазначив Остін.

За його словами, США та союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу, щоб обороноздатність України залишалася на високому рівні.

"Я впевнений, що керівництво України продовжуватиме боротися з противником. Вони мають план, але тільки президент (України Володимир – ред.) Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів", - додав глава Пентагону.

Слід зазначити, що за даними Міноборони України, про контрнаступ ВСУ офіційно можуть говорити лише президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ.

Пізніше секретар РНБО заявив, що генеральний штаб ЗСУ самостійно приймає рішення про контрнаступ українських військ. Таке рішення буде затверджено в останній момент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року