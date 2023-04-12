Україна має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі, - глава Пентагону

Україна має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі. Союзники навчили велику кількість українських військових та продовжують надавати технічну допомогу.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію .

"У них (ЗСУ – ред.) є всі необхідні можливості, щоб досягти успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Я думаю, що вони (збройні сили України – ред.) достатньо готові до продовження (наступальних – ред.) дій та операцій", - зазначив Остін.

За його словами, США та союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу, щоб обороноздатність України залишалася на високому рівні.

"Я впевнений, що керівництво України продовжуватиме боротися з противником. Вони мають план, але тільки президент (України Володимир – ред.) Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів", - додав глава Пентагону.