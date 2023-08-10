Україна сама визначить умови для миру, на неї не можна тиснути, - глава МЗС Фінляндії

Україна є суверенною державою, вона сама має визначити умови для мирних переговорів та завершення війни з Росією.
Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Міністр наголосила, що зараз країни Заходу роблять для припинення війни все можливе, допомагаючи Україні "рішуче, переконливо та наполегливо".
За її словами, як в результаті виглядатиме мир - має визначити Україна.
"Особливо на даному етапі дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск у якомусь напрямку звідкись ще", - зазначила Валтонен.
Чиновниця нагадала, що Україна є суверенною державою, яка має право на територіальну цілісність та оборону.
"За цією ж логікою, Україна здатна сама визначити, коли вона готова до мирних переговорів або, можливо, до миру", - додала Валтонен.
Нагадаємо, останнім часом представники кількох країн почали закликати Україну до мирних переговорів з Росією. Зокрема, глава Міноборони Італії Гуідо Крозето заявив, що на фронті в Україні утворився "глухий кут". І для виходу Київ нібито має прийняти політичний вибір для завершення конфлікту.
У відповідь на подібні заклики радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що зараз Україна потребує військової підтримки, а не переговорів.
При цьому, як зазначив Подоляк, діалог буде найбільш вигідним для Росії.
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