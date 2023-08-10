Україна сама визначить умови для миру, на неї не можна тиснути, - глава МЗС Фінляндії

Міністр наголосила, що зараз країни Заходу роблять для припинення війни все можливе, допомагаючи Україні "рішуче, переконливо та наполегливо".

За її словами, як в результаті виглядатиме мир - має визначити Україна.

"Особливо на даному етапі дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск у якомусь напрямку звідкись ще", - зазначила Валтонен.

Чиновниця нагадала, що Україна є суверенною державою, яка має право на територіальну цілісність та оборону.

"За цією ж логікою, Україна здатна сама визначити, коли вона готова до мирних переговорів або, можливо, до миру", - додала Валтонен.

Заклики до мирних переговорів

Нагадаємо, останнім часом представники кількох країн почали закликати Україну до мирних переговорів з Росією. Зокрема, глава Міноборони Італії Гуідо Крозето заявив, що на фронті в Україні утворився "глухий кут". І для виходу Київ нібито має прийняти політичний вибір для завершення конфлікту.

У відповідь на подібні заклики радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що зараз Україна потребує військової підтримки, а не переговорів.

При цьому, як зазначив Подоляк, діалог буде найбільш вигідним для Росії.