RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина сама определит условия для мира, на нее нельзя давить, - глава МИД Финляндии

Фото: Элина Валтонен, глава МИД Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина является суверенным государством, она сама должна определить условия для мирных переговоров и завершения войны с Россией.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Министр подчеркнула, что сейчас страны Запада делают для прекращения войны все возможное, помогая Украине "решительно, убедительно и настойчиво". 

По ее словам, как в итоге будет выглядеть мир - должна определить Украина. 

"Особенно на данном этапе очень важно, чтобы на Украину не оказывалось давление в каком-либо направлении откуда-либо еще", - отметила Валтонен. 

Чиновница напомнила, что Украина является суверенным государством, имеющим право на территориальную целостность и оборону.

"По этой же логике Украина способна сама определить, когда она готова к мирным переговорам или, возможно, к миру", - добавила Валтонен. 

Призывы к мирным переговорам

Напомним, последнее время представители нескольких стран начали призывать Украину к мирным переговорам с Россией. В частности, глава Минобороны Италии Гуидо Крозето заявил, что на фронте в Украине образовался "тупик". И для выхода Киев якобы должен принять политический выбор для завершения конфликта. 

В ответ на подобные призывы советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в военной поддержке, а не в переговорах

При этом, как отметил Подоляк, диалог окажется наиболее выгодным для России. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияВойна России против Украины