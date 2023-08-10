Украина сама определит условия для мира, на нее нельзя давить, - глава МИД Финляндии

Министр подчеркнула, что сейчас страны Запада делают для прекращения войны все возможное, помогая Украине "решительно, убедительно и настойчиво".

По ее словам, как в итоге будет выглядеть мир - должна определить Украина.

"Особенно на данном этапе очень важно, чтобы на Украину не оказывалось давление в каком-либо направлении откуда-либо еще", - отметила Валтонен.

Чиновница напомнила, что Украина является суверенным государством, имеющим право на территориальную целостность и оборону.

"По этой же логике Украина способна сама определить, когда она готова к мирным переговорам или, возможно, к миру", - добавила Валтонен.

Призывы к мирным переговорам

Напомним, последнее время представители нескольких стран начали призывать Украину к мирным переговорам с Россией. В частности, глава Минобороны Италии Гуидо Крозето заявил, что на фронте в Украине образовался "тупик". И для выхода Киев якобы должен принять политический выбор для завершения конфликта.

В ответ на подобные призывы советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в военной поддержке, а не в переговорах.

При этом, как отметил Подоляк, диалог окажется наиболее выгодным для России.