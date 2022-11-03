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Україна сама визначить, що вважати перемогою у війні, - Держдеп США

Фото: помічниця держсекретаря США Карен Донфрід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Україна сама визначатиме, що вважатиме перемогою у війні, яку розв'язала Росія. США не диктуватимуть умови та продовжать підтримувати Україну скільки потрібно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла помічниця держсекретаря США Карен Донфрід.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ви знаєте, часто постає питання, що означає перемога. І я не думаю, що нам, американцям, говорити, що означає перемога. Це ваша війна. Це війна України. Ми тут, щоб допомогти вам", - заявила Донфрід.

При цьому вона наголосила, що американська сторона продовжує тісно співпрацювати та допомагати Україні. Помічниця держсекретаря впевнена, що США продовжуватимуть підтримувати український народ до закінчення війни.

"Я думаю, що ви бачили дуже тісну співпрацю, консультації між американською та українською сторонами. Українська сторона дуже ретельно планувала цей контрнаступ і дуже тісно консультувалася з американською стороною. Ви побачите, що це продовжується", - додала Донфрід.

Нагадаємо, що Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна також розповіла, чи можна було запобігти вторгненню Росії до України.

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