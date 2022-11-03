RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина сама определит, что считать победой в войне, - Госдеп США

Фото: помощница госсекретаря США Карен Донфрид (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина будет сама определять, что считать победой в войне, которую развязала Россия. США не будут диктовать условия и продолжат поддерживать Украину сколько потребуется.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала помощница госсекретаря США Карен Донфрид.

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Вы знаете, часто возникает вопрос, что означает победа. И я не думаю, что нам, американцам, говорить, что означает победа. Это ваша война. Это война Украины. Мы здесь, чтобы помочь вам", - заявила Донфрид.

При этом она подчеркнула, что американская сторона продолжает тесно сотрудничать и помогать Украине. Помощница госсекретаря уверена, что США продолжать поддерживать украинский народ до окончания войны.

"Я думаю, что вы видели очень тесное сотрудничество, консультации между американской и украинской сторонами. Украинская сторона очень тщательно планировала это контрнаступление и очень тесно консультировалась с американской стороной. Вы увидите, что это продолжается", - добавила Донфрид.

Напомним, что Карен Донфрид в интервью РБК-Украина также рассказала, можно ли было предотвратить вторжение России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеВойна России против Украины