Україна сама визначатиме, що буде перемогою у війні з Росією, - Пісторіус

За його словами, Німеччина чітко заявила, що Україна має виграти ініційовану Росією війну.

Однак, на думку міністра, Німеччина не може ставити перемогу України в основу своєї стратегії національної оборони.

"Мета стратегії національної оборони не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну. Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу, залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони", - сказав Пісторіус.

Як Україна бачить перемогу у війні

Варто зазначити, що українська влада давно виставила критерії перемоги у війні з Росією. Головним з них залишається вихід на адміністративні межі 1991 року та повернення віх окупованих територій.

При цьому президент України Володимир Зеленський поки відкидає можливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною умовою для українського лідера залишається виведення з території нашої країни російських військ.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявляв, що Україні для перемоги треба вигнати понад 200 000 російських солдатів.