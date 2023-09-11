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Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним та терміни війни в Україні

Україна, Понеділок 11 вересня 2023 10:47
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Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним та терміни війни в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Будь-які компроміси з російським диктатором Володимиром Путіним, в тому числі переговори, категорично неможливі. А війна триватиме, "поки Росія буде на території України".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Economist.

За словами Зеленського, якщо допустити можливість переговорів, то обговорена угода не буде постійною, бо російський президент має звичку створювати "заморожені конфлікти" на кордонах Росії (наприклад, у Грузії) не як самоціль, а тому, що його мета - "відновити Радянський Союз".

Президент України вважає, що ті, хто хоче поговорити з людиною в Кремлі, "обманюють себе", подібно до західних лідерів, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати, як він вторгається в Чехословаччину.

"Помилка не в дипломатії. Помилка - дипломатія з Путіним. Він домовляється тільки сам із собою", - впевнений Зеленський.

Зеленський про війну в Україні

Цього ж інтерв'ю Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він програє. При цьому сам президент не хоче думати про довгу війну, але готується до цього.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей". За його словами, головне "мінімізувати жертви, як із прикладом Ізраїлю". У червні 2022 року український президент заявляв про бажання, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року, до настання зими.

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