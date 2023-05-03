Україна сама вирішує, як їй захищатися: Блінкен про "атаку" дронів на Кремль
У США відреагували на повідомлення про "атаку" дронів на Кремль і вважають, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить Washington Post.
Він поставив під сумнів всі заяви, які йдуть з Кремля.
"Що стосується України, яка зазнає щоденних нападів, то вона сама має право вирішувати, як їй захищатися", - сказав Блінкен.
Також він додав, що загалом складно коментувати чи міркувати про це, не знаючи реальних фактів.
Нагадаємо, сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.
У Росії нафантазували, що Україна нібито намагалася завдати удару по Кремлю.
Своєю чергою прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не володіє інформацією про нічні атаки на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.
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