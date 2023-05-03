Україна сама вирішує, як їй захищатися: Блінкен про "атаку" дронів на Кремль

У США відреагували на повідомлення про "атаку" дронів на Кремль і вважають, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку приводить Washington Post.