Україна сама вирішує, як вести бойові дії: США про події у Бєлгородській області

"Ми не дозволяємо і не заохочуємо атаки за межами України", - йдеться у заяві.

Міллер додав, що важливо нагадати, що цю війну розпочала саме Росія.

"Україна сама вирішує, як вести бойові дії, але агресором у цій війні була Росія", - сказав представник Державного департаменту США.

Операція у Бєлгородській області РФ

Сьогодні "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" розпочали рейд в Бєлгородську область. За даними Головного управління розвідки, метою таких дій є створення "зони безпеки" для захисту українців.

Пізніше повідомлялось, що вони, ймовірно, розташувалися на території майже 5 квадратних кілометрів.

Більш детально про операцію у Бєлгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.