Украина сама решает, как вести боевые действия: США о событиях в Белгородской области

"Мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами Украины", - говорится в заявлении.

Миллер добавил, что важно напомнить, что эту войну начала именно Россия.

"Украина сама решает, как вести боевые действия, но агрессором в этой войне была Россия", - сказал представитель Государственного департамента США.

Операция в Белгородской области

Сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" начали рейд в Белгородскую область. По данным Главного управления разведки, целью таких действий является создание "зоны безопасности" для защиты украинцев.

Позже сообщалось, что они, вероятно, расположились на территории около 5 квадратных километров.

Более подробно об операции в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.