Україна розтрощила Словенію на юнацькому ЧС з хокею: які шанси на підвищення у класі

Хокей, ЧС-2025 (U-18), Дивізіон 1A, 4-й тур

Україна U-18 – Словенія U-18 – 7:1

Шайби: Шибінський-2, Шевцов-2, Оліфірчук, Гапоненко, Кураєв – Бізяк

Збірна Словенії потрапила до Дивізіону 1А, вигравши минулого року змагання турніру 1В. На новому рівні балканці одразу створили сенсацію, перегравши в стартовому турі Казахстан, який ще рік тому грав у Топ-дивізіоні – 3:2. Потім команда, правда програла Австрії (1:4), але у третьому турі здолала господарів – угорців (2:0).

Тож, "синьо-жовті" грали з суперником, що здатний на сюрпризи. Втім, не цього разу. Підопічні Олександра Бобкіна доволі швидко збили запал опонентів, закинувши дві шайби вже в дебюті гри (Ілля Шибінський та Матвій Шевцов). До середини першого періоду рахунок був вже 3:0 на користь українців (відзначився Данило Оліфірчук). Після цього суперники відіграли одну шайбу, реалізувавши більшість.

Далі в матчі відзначалися лише українці. У другому періоді у воротах словенців розписались Михайло Гапоненко та Даниїл Кураєв. А в третьому – Шибінський та Шевцов оформили дублі.

Українці вдруге на турнірі здобули перемогу з рахунком 7:1 – на старті такі ж цифри табло зафіксувало після гри "синьо-жовтих" з угорцями.

Матч Україна – Словенія відкрив програму четвертого туру. Сьогодні також зіграють між собою Австрія – Казахстан та Угорщина – Данія.

Наразі турнірна таблиця має такий вигляд:

Данія – 9 очок (3 матчі) Україна – 9 (4) Словенія – 5 (4) Казахстан – 4 (3) Австрія – 3 (3) Угорщина – 0 (3)

Підопічним Бобкіна залишилось зіграти один матч – проти Казахстану. Він відбудеться у суботу, 26 квітня та розпочнеться о 20:30 за Києвом.

На жаль, навіть перемоги у цій грі українцям буде недостатньо для підвищення у класі. Все псує єдина поразка "синьо-жовтих" від Данії (1:5) у другому турі. Данці, які минулого року ледь не вилетіли у нижчий дивізіон, цьогоріч виступають бездоганно. Вони вже здолали головних конкурентів: окрім України, Австрію (5:3) та Казахстан (5:2). Скандинавам залишилось зіграти лише з Угорщиною (24 квітня) та Словенією (26-те). І, як би нам не хотілось, навряд чи вони в цих зустрічах втратять очки.

Тому, скоріш за все, саме Данія відправиться до Топ-дивізіону. А Україні другий рік поспіль не вистачить лише трохи, щоб підвищитися в класі.