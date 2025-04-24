Украина сокрушила Словению на юношеском ЧМ по хоккею: какие шансы на повышение в классе

Хоккей, ЧМ-2025 (U-18), Дивизион 1A, 4-й тур

Украина U-18 - Словения U-18 - 7:1

Шайбы: Шибинский-2, Шевцов-2, Олифирчук, Гапоненко, Кураев - Бизяк

Сборная Словении попала в Дивизион 1А, выиграв в прошлом году соревнования турнира 1В. На новом уровне балканцы сразу сотворили сенсацию, переиграв в стартовом туре Казахстан, который еще год назад играл в Топ-дивизионе - 3:2. Затем команда, правда проиграла Австрии (1:4), но в третьем туре одолела хозяев - венгров (2:0).

Поэтому, "сине-желтые" играли с соперником, который способен на сюрпризы. Впрочем, не в этот раз. Подопечные Александра Бобкина довольно быстро сбили пыл оппонентов, забросив две шайбы уже в дебюте игры (Илья Шибинский и Матвей Шевцов). К середине первого периода счет был уже 3:0 в пользу украинцев (отличился Даниил Олифирчук). После этого соперники отыграли одну шайбу, реализовав большинство.

Далее в матче отмечались только украинцы. Во втором периоде в воротах словенцев расписались Михаил Гапоненко и Даниил Кураев. А в третьем - Шибинский и Шевцов оформили дубли.

Украинцы второй раз на турнире одержали победу со счетом 7:1 - на старте такие же цифры табло зафиксировало после игры "сине-желтых" с венграми.

Матч Украина - Словения открыл программу четвертого тура. Сегодня также сыграют между собой Австрия - Казахстан и Венгрия - Дания.

Сейчас турнирная таблица имеет следующий вид:

Дания - 9 очков (3 матча) Украина - 9 (4) Словения - 5 (4) Казахстан - 4 (3) Австрия - 3 (3) Венгрия - 0 (3)

Подопечным Бобкина осталось сыграть один матч - против Казахстана. Он состоится в субботу, 26 апреля и начнется в 20:30 по Киеву.

К сожалению, даже победы в этой игре украинцам будет недостаточно для повышения в классе. Все портит единственное поражение "сине-желтых" от Дании (1:5) во втором туре. Датчане, которые в прошлом году едва не вылетели в низший дивизион, в этом - выступают безупречно. Они уже одолели главных конкурентов: кроме Украины, Австрию (5:3) и Казахстан (5:2). Скандинавам осталось сыграть только с Венгрией (24 апреля) и Словенией (26-е). И, как бы нам не хотелось, вряд ли они в этих встречах потеряют очки.

Поэтому, скорее всего, именно Дания отправится в Топ-дивизион. А Украине второй год подряд не хватит лишь немного, чтобы повыситься в классе.