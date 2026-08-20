Україна розширює застосування ШІ на фронті: десятки систем знищують окупантів

Штучний інтелект і технології машинного зору дедалі активніше застосовують у безпілотних системах Сил оборони України. Йдеться про технології, які допомагають військовим із навігацією, розпізнаванням об'єктів та наведенням дронів на цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

За даними Міноборони, нині в Україні понад 200 компаній займаються виробництвом дронів із використанням ШІ. Водночас на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market військовим доступні 46 розробок у галузі штучного інтелекту.

Серед них - модулі розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення.

У Міноборони поставили за мету, щоб у перспективі 100% дронів на фронті мали технології машинного зору та штучного інтелекту.

Як ШІ допомагає дронам на полі бою

Застосування таких технологій змінює принципи використання безпілотних систем. Алгоритмам можуть передавати низку завдань - від навігації та ідентифікації об'єктів до автономного ураження цілей.

Водночас фінальне рішення щодо вибору цілі та її ураження, за даними Міноборони, ухвалює людина.

Зокрема, машинний зір може використовуватися для навігації без супутникових систем. Алгоритми аналізують рельєф місцевості та орієнтири під дроном і зіставляють їх із завантаженими картами. Це дає змогу позиціонувати апарат без сигналу GPS як удень, так і вночі.

Ще один напрям - розпізнавання об'єктів. Нейромережі аналізують візуальну інформацію та можуть виявляти ворожу техніку і живу силу.

Технології комп'ютерного зору також використовують під час ураження цілей. Коли дрон наближається до об'єкта, він може захопити ціль і продовжити рух до неї автономно. За даними Міноборони, це дозволяє уражати об'єкти навіть у разі втрати зв'язку з оператором через активну роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Таким чином, ШІ може бути задіяний у всьому ланцюгу ураження - від виявлення та ідентифікації цілі до її ураження й оцінки результату.

Для навчання ШІ використовують реальні дані

У Міноборони зазначають, що для ефективної роботи алгоритмів потрібні великі масиви верифікованих даних.

Зокрема, такі дані надає Brave1 Dataroom - захищене середовище, у якому розробники отримують доступ до структурованих наборів для валідації, тренування та файнтюнінгу рішень на основі штучного інтелекту у військовій сфері.

Основний фокус платформи - перехоплення повітряних цілей. За даними Міноборони, доступ до Brave1 Dataroom уже отримали понад 100 українських компаній, які використовують платформу для навчання моделей ШІ на основі реальних даних.

У Dataroom представлені датасети з різними типами цілей, зібрані за різних погодних умов і в різний час доби, а також за допомогою різних сенсорів, зокрема візуальних і тепловізійних.

Це дає змогу розробникам тренувати моделі на ширшому спектрі реальних сценаріїв застосування безпілотних систем.