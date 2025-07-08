Україна розширює власне виробництво боєприпасів: до співпраці долучилась Чехія

Варто нагадати, що компанія Excalibur Army є одним з найбільших постачальників озброєння до України. А відкриття представництва має на меті допомогти з спільним виробництвом артилерійських боєприпасів калібру країн НАТО.

Місцеве відділення Excalibur Army відповідатиме за замовлення, технічні консультації та документацію.

Ключовим напрямком роботи нового представництва Excalibur Army в Україні стане спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 105 мм у партнерстві з компанією "Українська бронетехніка".

Очікується, що відкриття представництва сприятиме запуску виробничих ліній уже в поточному році. Початковий рівень локалізації становитиме близько 50%, включаючи виробництво вибухової частини, а з часом ця частка має зрости до 80%.

Як зазначив генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, підприємство готове виготовити понад 100 тисяч одиниць 155-мм снарядів і ще 50 тисяч - калібру 105 мм одразу після надходження державного замовлення. Окрім того, реалізація спільного проєкту створить нові робочі місця для українських фахівців.