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Україна розробила нову малу ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, - Зеленський

00:06 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)

Україна розробила нову малу ракету "Ніка", яку планують використовувати для збиття російських реактивних безпілотників типу "Шахед". Наразі систему готують до випробувань.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, паралельно Україна вже має позитивні результати випробування нового українсько-німецького перехоплювача "Спис".

"Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач "Спис". Був позитивний тест", - зазначив президент.

Як Україна захищатиметься від реактивних дронів

Окремо Зеленський розповів про розгортання спеціальних турелей для боротьби з реактивними дронами. За його словами, у столиці України вже встановили понад 12 таких установок. Ще вісім планують додатково розмістити в Київській області.

Пізніше під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент уточнив, що загалом десятки таких турелей встановлять на різних об'єктах.

"Будуть десятки цих турелей на різних об'єктах, і будемо захищати, як можемо", - сказав Зеленський.

Як відомо, у Києві з візитом 4 жовтня перебував німецький канцлер Фрідріх Мерц. Зеленський заявив, що Україна досі розраховує отримати від Німеччини крилаті далекобійні ракети Taurus і робить для цього все можливе.

Окрім цього, глава держави повідомив, що Україна шукає снаряди для F-16, щоб збивати реактивні дрони РФ. Вже був діалог з Німеччиною та Польщею щодо цього.

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніРакети