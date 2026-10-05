Украина разработала новую малую ракету "Ника" для сбития реактивных дронов, - Зеленский

Украина разработала новую малую ракету "Ника", которую планируют использовать для уничтожения российских реактивных беспилотников типа "Шахед". В настоящее время систему готовят к испытаниям.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Появляется у нас новая малая ракета "Ника" против реактивных шахедов. Все положительно, немцы и мы, положительно реагируем. Там будет испытание. Пока смотрим, что может быть позитив", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, параллельно Украина уже имеет положительные результаты испытания нового украинско-немецкого перехватчика "Спис".
"Важно, что сегодня мы слышали о тесте нашего нового перехватчика, немецко-украинского перехватчика "Спис". Был положительный тест", - отметил президент.
Отдельно Зеленский рассказал о развертывании специальных турелей для борьбы с реактивными дронами. По его словам, в столице Украины уже установили более 12 таких установок. Еще восемь планируют дополнительно разместить в Киевской области.
Позже во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент уточнил, что всего десятки таких турелей установят на разных объектах.
"Будут десятки этих турелей на разных объектах и будем защищать, как можем", - сказал Зеленский.
Как известно, в Киеве с визитом 4 октября находился немецкий канцлер Фридрих Мерц. Зеленский заявил, что Украина все еще рассчитывает получить от Германии крылатые дальнобойные ракеты Taurus и делает для этого все возможное.
Кроме того, глава государства сообщил, что Украина ищет снаряды для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны РФ . Уже был диалог с Германией и Польшей на этот счет.