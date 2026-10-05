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Украина разработала новую малую ракету "Ника" для сбития реактивных дронов, - Зеленский

00:06 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Украина разработала новую малую ракету "Ника", которую планируют использовать для уничтожения российских реактивных беспилотников типа "Шахед". В настоящее время систему готовят к испытаниям.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Появляется у нас новая малая ракета "Ника" против реактивных шахедов. Все положительно, немцы и мы, положительно реагируем. Там будет испытание. Пока смотрим, что может быть позитив", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, параллельно Украина уже имеет положительные результаты испытания нового украинско-немецкого перехватчика "Спис".

"Важно, что сегодня мы слышали о тесте нашего нового перехватчика, немецко-украинского перехватчика "Спис". Был положительный тест", - отметил президент.

Как Украина будет защищаться от реактивных дронов

Отдельно Зеленский рассказал о развертывании специальных турелей для борьбы с реактивными дронами. По его словам, в столице Украины уже установили более 12 таких установок. Еще восемь планируют дополнительно разместить в Киевской области.

Позже во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент уточнил, что всего десятки таких турелей установят на разных объектах.

"Будут десятки этих турелей на разных объектах и будем защищать, как можем", - сказал Зеленский.

Как известно, в Киеве с визитом 4 октября находился немецкий канцлер Фридрих Мерц. Зеленский заявил, что Украина все еще рассчитывает получить от Германии крылатые дальнобойные ракеты Taurus и делает для этого все возможное.

Кроме того, глава государства сообщил, что Украина ищет снаряды для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны РФ . Уже был диалог с Германией и Польшей на этот счет.

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