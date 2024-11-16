Украина разработала четыре вида ракет, идут испытания, - Зеленский
Украина разработала четыре вида ракет. Сейчас идут испытания отечественного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.
Глава государства заявил, что сейчас украинская армия - одна из самых мощных в мире. Войска получили разные виды оружия от партнеров.
По словам президента, за почти три года изменения в частном и государственном секторах привели к тому, что ВСУ технологически сильнейшие в Европе. Зеленский считает, что в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы Украина еще не достигла больших результатов, но успехи есть.
"У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что в бюджете на 2025 год заложено 775 млрд гривен на производство украинских дронов. Также есть другие гарантированные деньги от партнеров.
Производство оружия в Украине
В Украине во время войны нарастили производство дронов, систем РЭБ и другого вооружения. Президент Владимир Зеленский сообщил о разработке Украиной ракеты-дрона "Паляныця", а также отечественной баллистики.
По словам Зеленского, Украина пересекла отметку в 100 ракет собственного производства.
Кроме того, Украина сотрудничает с партнерами по производству оружия. Так, оборонный концерн Rheinmetall строит в Украине четыре завода, а также цеха по обслуживанию техники.
Также Украина договорилась с эстонской компанией по испытанию ракет ПВО. Они предназначены для уничтожения дронов.
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