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Украина разработала четыре вида ракет, идут испытания, - Зеленский

Киев, Суббота 16 ноября 2024 11:24
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Украина разработала четыре вида ракет, идут испытания, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина разработала четыре вида ракет. Сейчас идут испытания отечественного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Украинскому радио.

Глава государства заявил, что сейчас украинская армия - одна из самых мощных в мире. Войска получили разные виды оружия от партнеров.

По словам президента, за почти три года изменения в частном и государственном секторах привели к тому, что ВСУ технологически сильнейшие в Европе. Зеленский считает, что в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы Украина еще не достигла больших результатов, но успехи есть.

"У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что в бюджете на 2025 год заложено 775 млрд гривен на производство украинских дронов. Также есть другие гарантированные деньги от партнеров.

Производство оружия в Украине

В Украине во время войны нарастили производство дронов, систем РЭБ и другого вооружения. Президент Владимир Зеленский сообщил о разработке Украиной ракеты-дрона "Паляныця", а также отечественной баллистики.

По словам Зеленского, Украина пересекла отметку в 100 ракет собственного производства.

Кроме того, Украина сотрудничает с партнерами по производству оружия. Так, оборонный концерн Rheinmetall строит в Украине четыре завода, а также цеха по обслуживанию техники.

Также Украина договорилась с эстонской компанией по испытанию ракет ПВО. Они предназначены для уничтожения дронов.

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