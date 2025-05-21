Україна розриває угоди з РФ і Білоруссю: Кабмін подав закони до Ради

Співдружність Незалежних Держав

Міжнародна організація, покликана регулювати відносини співробітництва між деякими державами, що входили раніше до складу СРСР. При цьому основну вагу в ній має Росія, тому після 2014 року Україна стала поступово розривати свої відносини з цією організацією.

Водночас процес цей виявився довгим, оскільки через майже 10 років Україна продовжує виходити з низки угод. Наприклад, у січні 2023 року Україна розірвала угоду з СНД про співпрацю між судами.

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