Україна розриває угоди з РФ і Білоруссю: Кабмін подав закони до Ради

Кабінет міністрів України погодив проєкти законів, які передбачають припинення дії, вихід і денонсацію ряду міжнародних угод з Росією, Білоруссю та в рамках СНД
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін також схвалив проект закону "Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав".
Також пропонується припинити дію наступних міжнародних договорів:
Окрім цього Кабмін пропонує Верховній Раді підтримати вихід України з наступних міжнародних договорів:
Також пропонується денонсувати угоду про загальні умови та механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей країн-учасниць СНД, укладену 23 грудня 1993 року.
Міжнародна організація, покликана регулювати відносини співробітництва між деякими державами, що входили раніше до складу СРСР. При цьому основну вагу в ній має Росія, тому після 2014 року Україна стала поступово розривати свої відносини з цією організацією.
Водночас процес цей виявився довгим, оскільки через майже 10 років Україна продовжує виходити з низки угод. Наприклад, у січні 2023 року Україна розірвала угоду з СНД про співпрацю між судами.
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