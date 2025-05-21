Украина разрывает соглашения с РФ и Беларусью: Кабмин подал законы в Раду

Кабинет министров Украины согласовал проекты законов, которые предусматривают прекращение действия, выход и денонсацию ряда международных соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин также одобрил проект закона "О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств".
Также предлагается прекратить действие следующих международных договоров:
Кроме этого Кабмин предлагает Верховной Раде поддержать выход Украины из следующих международных договоров:
Также предлагается денонсировать соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей стран-участниц СНГ, заключенное 23 декабря 1993 года.
Международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. При этом основной вес в ней имеет Россия, поэтому после 2014 года Украина стала постепенно разрывать свои отношения с этой организацией.
В то же время процесс этот оказался долгим, поскольку спустя почти 10 лет Украина продолжает выходить из ряда соглашений. Например, в январе 2023 года Украина разорвала соглашение с СНГ о сотрудничестве между судами.
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