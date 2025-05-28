Україна розраховує на збільшення суми на військову допомогу від Німеччини, - Зеленський

Український президент під час зустрічі з Кльокнер висловив вдячність Німеччині за рішення про виділення 7 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2025 році.

"Ми говорили про можливість збільшення цієї суми - розраховуємо на підтримку парламенту", - зазначив він.

Також Зеленський назвав головні теми зустрічі з президентом Бундестагу:

оборонна допомога,

інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК),

підтримка євроінтеграційного шляху України.

"Обговорили, як можна наблизити справедливий і тривалий мир. Росія поки що не робить жодних кроків у цьому напрямі. Важливо діяти разом, щоб зупинити її агресію", - розповів Зеленський.

Допомога від Німеччини для України

Нагадаємо, Німеччина активно надає підтримку Україні від початку російської широкомасштабної агресії. Допомога з боку офіційного Берліна включає як фінансову та гуманітарну сфери, так і оборонну.

Як повідомлялося раніше, 28 травня, Міністерство оборони Німеччини погодилося надати Україні нову військову допомогу в розмірі 5 мільярдів євро.

ФРН буде фінансувати виробництво далекобійної зброї в Україні в майбутньому. Також зазначалося, що значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена вже цього року.

Крім того, між Україною та німецькою збройовою промисловістю було укладено контракт.

Як заявив раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц, Німеччина надасть суттєво частину коштів для фінансування Starlink в Україні.

Додамо, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, також вироблене в Україні.

Також нагадаємо, що 28 травня Україна та Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них.