Украина рассчитывает на увеличение суммы на военную помощь от Германии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Бундестага Германии Юлией Клекнер вопрос увеличения суммы, которую может выделить Берлин на военную помощь украинской стороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы украинского государства.
Украинский президент во время встречи с Клекнер выразил благодарность Германии за решение о выделении 7 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2025 году.
"Мы говорили о возможности увеличения этой суммы - рассчитываем на поддержку парламента", - отметил он.
Также Зеленский назвал главные темы встречи с президентом Бундестага:
"Обсудили, как можно приблизить справедливый и длительный мир. Россия пока не делает никаких шагов в этом направлении. Важно действовать вместе, чтобы остановить ее агрессию", - рассказал Зеленский.
Напомним, Германия активно оказывает поддержку Украине с начала российской широкомасштабной агрессии. Помощь со стороны официального Берлина включает как финансовую и гуманитарную сферы, так и оборонную.
Как сообщалось ранее, 28 мая, Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 миллиардов евро.
ФРГ будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине в будущем. Также отмечалось, что значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в этом году.
Кроме того, между Украиной и немецкой оружейной промышленностью был заключен контракт.
Как заявил ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Германия предоставит существенно часть средств для финансирования Starlink в Украине.
Добавим, глава Минобороны Германии Борис Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также произведенное в Украине.
Также напомним, что 28 мая Украина и Германия подписали контракт на производство IRIS-T и ракет к ним.
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