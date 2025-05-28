Украина рассчитывает на увеличение суммы на военную помощь от Германии, - Зеленский

Украинский президент во время встречи с Клекнер выразил благодарность Германии за решение о выделении 7 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2025 году.

"Мы говорили о возможности увеличения этой суммы - рассчитываем на поддержку парламента", - отметил он.

Также Зеленский назвал главные темы встречи с президентом Бундестага:

оборонная помощь,

инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК),

поддержка евроинтеграционного пути Украины.

"Обсудили, как можно приблизить справедливый и длительный мир. Россия пока не делает никаких шагов в этом направлении. Важно действовать вместе, чтобы остановить ее агрессию", - рассказал Зеленский.

Помощь от Германии для Украины

Напомним, Германия активно оказывает поддержку Украине с начала российской широкомасштабной агрессии. Помощь со стороны официального Берлина включает как финансовую и гуманитарную сферы, так и оборонную.

Как сообщалось ранее, 28 мая, Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 миллиардов евро.

ФРГ будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине в будущем. Также отмечалось, что значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в этом году.

Кроме того, между Украиной и немецкой оружейной промышленностью был заключен контракт.

Как заявил ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Германия предоставит существенно часть средств для финансирования Starlink в Украине.

Добавим, глава Минобороны Германии Борис Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также произведенное в Украине.

Также напомним, что 28 мая Украина и Германия подписали контракт на производство IRIS-T и ракет к ним.