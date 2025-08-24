UA

Зеленський розраховує на канадські війська в Україні, Оттава не виключає

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада є активною учасницею "коаліції рішучих" і розраховує на її активну участь у гарантіях безпеки.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, присутність канадських сил на території України є важливою для забезпечення стабільності та безпеки країни.

"Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні, для нас це важливо", - заявив він.

Він підкреслив, що підтримка союзників у цьому питанні має ключове значення для зміцнення обороноздатності держави.

"Ми працюємо з нашими союзниками, коаліцією рішучих і з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військ", - відповів прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада добре розуміє уроки історії і не довіряє диктатору РФ Володимиру Путіну.

Карні заявив, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово порушував свої обіцянки - від Мінських домовленостей до сьогодні.

За словами Карні, саме він несе відповідальність за тисячі загиблих і мільйони постраждалих унаслідок війни в Україні.

