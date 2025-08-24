RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский рассчитывает на канадские войска в Украине, Оттава не исключает

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада является активной участницей "коалиции решительных" и рассчитывает на ее активное участие в гарантиях безопасности.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, присутствие канадских сил на территории Украины является важным для обеспечения стабильности и безопасности страны.

"Мы рассчитываем на присутствие канадских сил в Украине, для нас это важно", - заявил он.

Он подчеркнул, что поддержка союзников в этом вопросе имеет ключевое значение для укрепления обороноспособности государства.

"Мы работаем с нашими союзниками, коалицией решительных и с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствие войск", - ответил премьер-министр Канады Марк Карни.

Напомним, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада хорошо понимает уроки истории и не доверяет диктатору РФ Владимиру Путину.

Карни заявил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно нарушал свои обещания - от Минских договоренностей до сегодняшнего дня.

По словам Карни, именно он несет ответственность за тысячи погибших и миллионы пострадавших в результате войны в Украине.

