Зеленский рассчитывает на канадские войска в Украине, Оттава не исключает

По словам Зеленского, присутствие канадских сил на территории Украины является важным для обеспечения стабильности и безопасности страны.

"Мы рассчитываем на присутствие канадских сил в Украине, для нас это важно", - заявил он.

Он подчеркнул, что поддержка союзников в этом вопросе имеет ключевое значение для укрепления обороноспособности государства.

"Мы работаем с нашими союзниками, коалицией решительных и с Украиной над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствие войск", - ответил премьер-министр Канады Марк Карни.