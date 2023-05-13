Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не допомагатиме зброєю Росії, - Зеленський

"Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію", - сказав президент.

Він наголосив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем той повідомив, що його країна стоятиме осторонь процесу і не буде зброєю підтримувати Росію.

Нагадаємо, 26 квітня президент України уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю.

Державні ЗМІ Китаю повідомили, що під час їхньої розмови Сі сказав Зеленському, що Китай направить в Україну спеціальних представників і проведе переговори з усіма сторонами, які прагнуть миру.

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