Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России, - Зеленский

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - сказал президент.

Он отметил, что во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпинем тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать Россию.

Напомним, 26 апреля президент Украины впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая.

Государственные СМИ Китая сообщили, что во время их разговора Си сказал Зеленскому, что Китай направит в Украину специальных представителей и проведет переговоры со всеми стремящимися к сторонам сторонами.

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