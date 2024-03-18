Україна розраховує розпочати переговори про вступ до ЄС у першій половині року, - Шмигаль

"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на її найближчому засіданні (цього тижня, - ред.) і вважаємо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", - сказав він.

Минулого тижня Європейська комісія направила державам-членам проект рамок переговорів про вступ України відповідно до рішення лідерів ЄС, ухваленого у грудні.

"Ми сподіваємось, що наші європейські партнери схвалить його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Єврокомісія", - сказав прем'єр-міністр України.

Як зазначив Шмигаль, президент Європейської ради Шарль Мішель назвав 2030 можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС. "Але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", - сказав прем'єр.

Він додав: "Ми виконаємо нашу домашню роботу дуже швидко - я думаю, що це займе у нас не більше двох років".

Більше вигоди, ніж витрат

На запитання, чи не переймається він, що заявка зіткнеться з опором з боку низки держав-членів ЄС через великі витрати, Шмигаль відповів: "Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання".

У нещодавньому звіті аналітичного центру Bruegel, а також у внутрішніх документах ЄС фінансові витрати на приєднання України до семирічного бюджету ЄС оцінюються у 110-136 млрд євро, що становить приблизно 0,10–0,13% ВВП блоку.

"Ми бачили повідомлення, але український ринок, Сили оборони України, українська сировина та критично важливі матеріали та інші галузі можуть принести набагато більше з точки зору безпеки та економічних вигод", - сказав Шмигаль.

Процес вступу України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Як заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.