Україна розраховує на поновлення участі Росії в зерновій угоді: навіщо це потрібно

Київ сподівається, що Росія за кілька днів відновить свою участь в угоді, яка забезпечила постачання українського зерна через Чорне море, щоб допомогти пом'якшити наслідки світової продовольчої кризи. Це потрібно для страхування судів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Переговори між ООН, Туреччиною та Росією про повернення Москви до так званої чорноморської зернової ініціативи продовжуються після виходу Москви з угоди минулої суботи.

"Ми розраховуємо отримати відповідь максимум протягом кількох днів", - наголосив в інтерв'ю FT Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України.

Угода була укладена в липні за посередництва ООН та Анкари, щоб покласти край російській блокаді українських портів після повномасштабного вторгнення Москви у лютому. З того часу понад 9 млн тонн зерна перевезено через порти Чорного моря України, попри військові дії.

Україна є одним із основних світових постачальників зерна та різних сільськогосподарських товарів. Фахівці з продовольчої безпеки попередили, що нестача продуктів харчування, спричинена війною, призведе до додаткового зростання цін, а бідні країни вже опинилися у скрутному становищі.

Васьков зазначив, що з понеділка з українських портів пішло 15 суден із зерном, незважаючи на те, що Росія призупинила свою участь у чорноморській угоді.

Він зазначив, що швидке повернення Москви необхідне для вирішення питань із страховиками, які попередили, що без неї вони не зможуть забезпечити страховку суден, які перевозять зерно через зону бойових дій.

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Володимира Путіна, заявив у понеділок, що продовження поставок зерна Чорним морем без участі Росії може бути "набагато більш ризикованим, небезпечним і негарантованим". Однак Росія не погрожувала атакувати такі судна.

Вантажі, що відправляються цього тижня, залишаються в черзі, оскільки страхове покриття дійсне протягом семи днів, проте повернення Росії до ініціативи було "необхідним для ринку", зазначив Васьков.

Цього тижня вантажі йшли більш ефективно, а перевірки суден українським, оонівським та турецьким персоналом проводилися "вчетверо швидше" без участі Росії, зазначив Васьков. Кораблі перевіряються поблизу Стамбула перед заходом у Чорне море шляхом навантаження зерна в українських портах і ще раз після виходу з коридору.

За словами Васькова, у попередні місяці російські інспектори затягли перебіг перевірки, викликавши довгі черги і змусивши українські порти працювати на 30%.

За його словами, Україна могла б "експортувати 6 млн або навіть 7 млн тонн на місяць", якби механізм працював ефективно. "Ми працюватимемо ефективно, щоб забезпечити світову продовольчу безпеку".

Він додав, що необхідно ухвалити швидке рішення, вказавши на більш ніж 100 суден, які чекають на перевірку на захід від протоки Босфор.

Україна отримала інформацію про те, що деякі експортери зерна, які орендують суховантажні судна, скасували рейси, зазначив він: "Можливо, це пов'язано зі страховкою, а може, із затримками, тому що деякі з них чекають перевірки по два тижні і більше".

ООН заявила пізно увечері у вівторок, що у середу жодне судно не пройде через виділений чорноморський коридор. Українська сторона заявила, що рішення було технічним, без політики чи безпекових елементів.