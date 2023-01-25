Україна розраховує на підтримку Індією української Формули миру, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України (ОПУ).

"Для нас дуже важлива позиція Індії, важлива співпраця з вашою країною. І ми прагнемо, щоб вона вийшла на якісно новий рівень", - зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телефонній розмові з радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.

Він також наголосив, що Україна бажала б бачити Індію серед активних учасників процесу імплементації Формули та Саміту миру, який Україна планує провести.

Єрмак поінформував Аджита Довала про ситуацію на фронті, насамперед про перебіг відсічі російській агресії. Крім того, він наголосив, що Україна прагне миру, який обов'язково має бути справедливим і базуватися на засадах міжнародного права.