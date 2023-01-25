Україна розраховує на підтримку Індією української Формули миру, - Єрмак

Україна розраховує на підтримку Індією резолюцій ООН стосовно української Формули миру та створення спецтрибуналу щодо РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України (ОПУ).
"Для нас дуже важлива позиція Індії, важлива співпраця з вашою країною. І ми прагнемо, щоб вона вийшла на якісно новий рівень", - зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телефонній розмові з радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.
Він також наголосив, що Україна бажала б бачити Індію серед активних учасників процесу імплементації Формули та Саміту миру, який Україна планує провести.
Єрмак поінформував Аджита Довала про ситуацію на фронті, насамперед про перебіг відсічі російській агресії. Крім того, він наголосив, що Україна прагне миру, який обов'язково має бути справедливим і базуватися на засадах міжнародного права.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що нолова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував нові постачання Україні: "Зброї буде більше".
Раніше ми писали, що Єрмак провів брифінг для американської делегації на чолі із заступником державного секретаря США Венді Шерман, присвячений протистоянню України повномасштабному вторгненню Росії.
Зазначимо, що 19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналущодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.
Крім того, у вересні в Україні було створено робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ.
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