Україна розраховує на нові Mirage від Франції: Зеленський після зустрічі з Макроном

Mirage для України

Президент Франції Еммануель Макрон ще торік заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. Спочатку очікувалося, що поставки розпочнуться наприкінці 2024 року.

Однак уже 6 лютого цього року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про надходження перших бойових літаків в Україну.

А вже 7 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Mirage вперше були задіяні для захисту українського неба від російських ракет і безпілотників.

Детально про французькі винищувачі, які отримала Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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