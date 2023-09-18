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Україна розраховує наступного року отримати від МВФ близько 5,4 млрд доларів

Фото: МВФ у 2024 році надасть Україні 5,4 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомоги на суму 41,4 млрд доларів. Транші Міжнародного валютного фонду становитимуть 5,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету на 2024 рік (№10000).

Усього державні запозичення складуть 2,134 трлн гривень, з яких зовнішні - 1,712 трлн гривень, прогнозна середньозважена відсоткова ставка за якими складає близько 5,5%. Внутрішні запозичення складуть 422 млрд гривень, середня ставка 19,0%.

Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у бюджеті зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар. Тобто Україна розраховує на отримання допомоги 41,4 млрд доларів, з якої:

  • макрофінансова допомога ЄС - 9 млрд доларів,
  • кредит МВФ за програмою EFF - 5,4 млрд доларів,
  • кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку - 2 млрд доларів,
  • допомога уряду США та інших офіційних кредиторів - 25 млрд доларів.

Допомога Україні

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів. У рамках програми українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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