Украина рассчитывает в следующем году получить от МВФ около 5,4 млрд долларов

Всего государственные заимствования составят 2,134 трлн гривен, из которых внешние - 1,712 трлн гривен, прогнозная средневзвешенная процентная ставка по которым составляет около 5,5%. Внутренние заимствования составят 422 млрд гривен, средняя ставка 19,0%.

Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны по отношению к доллару в бюджете зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар. То есть Украина рассчитывает на получение помощи 41,4 млрд долларов, из которой:

макрофинансовая помощь ЕС - 9 млрд долларов,

кредит МВФ по программе EFF - 5,4 млрд долларов,

кредит Международного банка реконструкции и развития - 2 млрд долларов,

помощь правительства США и других официальных кредиторов - 25 млрд долларов.

Помощь Украине

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд. долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.