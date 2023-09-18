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Украина рассчитывает в следующем году получить от МВФ около 5,4 млрд долларов

Фото: МВФ в 2024 году предоставит Украине 5,4 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Транши Международного валютного фонда составят 5,4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2024 год (№10000).

Всего государственные заимствования составят 2,134 трлн гривен, из которых внешние - 1,712 трлн гривен, прогнозная средневзвешенная процентная ставка по которым составляет около 5,5%. Внутренние заимствования составят 422 млрд гривен, средняя ставка 19,0%.

Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны по отношению к доллару в бюджете зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар. То есть Украина рассчитывает на получение помощи 41,4 млрд долларов, из которой:

  • макрофинансовая помощь ЕС - 9 млрд долларов,
  • кредит МВФ по программе EFF - 5,4 млрд долларов,
  • кредит Международного банка реконструкции и развития - 2 млрд долларов,
  • помощь правительства США и других официальных кредиторов - 25 млрд долларов.

Помощь Украине

Как сообщало РБК-Украина, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд. долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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