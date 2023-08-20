Україна розпочала перемовини щодо гарантій безпеки з Нідерландами

Україна розпочала перемовини з Нідерландами щодо двостороннього меморандуму про гарантій безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Рютте повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі з українським президентом, країни розпочали переговори про гарантії безпеки для України.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - наголосив прем'єр.

Візит президента до Нідерландів

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Лідер країни одразу відзначив, що головним питанням його поїздки до країни будуть винищувачі F-16.

Зокрема на порядку денному:

глобальний саміт миру;

Формула миру;

притягнення країни-терориста Росії до відповідальності.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" 12 липня погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.

Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія також вирішили підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили лідери "Великої сімки".

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів з партнерами.

Детальніше про гарантії безпеки для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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