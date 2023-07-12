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Країни Північної Європи приєднуються до гарантій для України від G7

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Середа 12 липня 2023 21:22
Країни Північної Європи приєднуються до гарантій для України від G7 Фото: країни Північної Європи приєднуються до гарантій для України від G7 (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія вирішили підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку сьогодні погодили лідери "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на загальну заяву.

"Ми зобов'язуємось продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. З цією метою ми вітаємо Спільну декларацію G7 про підтримку України. Разом із партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов'язань та домовленостей - з урахуванням широкого спектра потреб", - сказано у заяві.

Лідери країн Північної Європи пообіцяли надавати Україні сучасну військову техніку та підтримувати ініціативи щодо навчання українських солдатів, щоб забезпечити довгострокову безпеку, стримати російську агресію та зміцнити економічну стабільність та стійкість нашої країни.

"Ми зобов'язуємося підтримувати Україну у процесі захисту її суверенітету та територіальної цілісності, відновлення економіки, захисту громадян та просування програми реформ, а також у процесі її інтеграції до Євроатлантичної спільноти", - наголошується в заяві.

Декларація G7

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені за рахунок двосторонніх договорів з партнерами.

Більш детально про гарантії безпеки для нашої країни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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