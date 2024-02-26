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Україна розпочала переговори з Норвегією щодо гарантій безпеки

Фото: Україна розпочала переговори з Норвегією щодо гарантій безпеки (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна розпочала переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як повідомляється, норвезьку делегацію очолив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії з питань України Крістіан Сісе. Від України у переговорах брав участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Норвегія - наш ключовий партнер у Північній Європі, один із лідерів коаліції бойових літаків, що підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому важливо, що сьогодні ми розпочали процес із формалізації безпекових зобов’язань наших держав", - зазначив Жовква.

Сторони обговорили основні структурні елементи та блоки майбутньої угоди й узгодили графік подальшої роботи.

Гарантії безпеки для України

У липні 2023 року на саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України. До неї згодом приєдналося ще кілька десятків країн ЄС та НАТО. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. Під час візиту до Європи у лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Також нещодавно угода про гарантії безпеки була підписана з Данією. А 24 лютого Україна уклала угоди з Італією та Канадою.

Більш детально про гарантії безпеки для нашої країни - у матеріалі РБК-Україна.

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