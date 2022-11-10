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Україна розпочала інтеграцію до Асоціації держав Південно-Східної Азії: подробиці

Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна підписала Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Це основоположний документ АСЕАН, потужного об’єднання Брунею, В’єтнаму, Індонезії, Камбоджі, Лаосу, Малайзії, М’янми, Сінгапуру, Таїланду та Філіппін", - йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, це новий етап відносин з АСЕАН, який є важливим для протидії агресії Росії та створить нові можливості для України та українського бізнесу.

"АСЕАН - це 660 млн людей, 3,2 трильйона доларів сукупного ВВП і п’ята найбільша економіка у світі із середньорічним темпом зростання в 4,5%. Саме тому на саміті АСЕАН у Камбоджі я підписав Інструмент про приєднання України до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії", - пояснив міністр.

Кулеба додав, що АСЕАН - це конкретні країни, з конкретними можливостями і голосами у світі. За його словами, до кожної з них потрібен свій підхід. Проте з усіма з них міністр порушує теми постачання обладнання для енергетичної системи України, підтримку функціонування зернового коридору, та голосування у міжнародних організаціях. Він підкреслив, що позиції у цих країн бувають різні, проте з кожною треба говорити і переконувати.

"Це нові горизонти нашої зовнішньої політики, які ми командно підкорюємо", - додав Кулеба.

Нагадаємо, ще у вересні стало відомо, що Україна змогла доєднатись до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.

Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба прибув до Камбоджі, це перший в історії візит українського міністра до цієї країни.

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