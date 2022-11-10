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Украина начала интеграцию в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии: подробности

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина подписала Инструмент о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Это основополагающий документ АСЕАН, мощного объединения Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, это новый этап отношений с АСЕАН, который важен для противодействия агрессии России и создаст новые возможности для Украины и украинского бизнеса.

"АСЕАН - это 660 млн человек, 3,2 триллиона долларов совокупного ВВП и пятая крупнейшая экономика в мире со среднегодовым темпом роста в 4,5%. Именно поэтому на саммите АСЕАН в Камбодже я подписал Инструмент о присоединении Украины к Договору о дружбе и сотрудничество в Юго-Восточной Азии», – пояснил министр.

Кулеба добавил, что АСЕАН – это конкретные страны, с конкретными возможностями и голосами в мире. По его словам, к каждой из них требуется свой подход. Однако со всеми из них министр поднимает темы поставки оборудования для энергетической системы Украины, поддержку функционирования зернового коридора и голосования в международных организациях. Он подчеркнул, что позиции у этих стран бывают разные, однако с каждой нужно говорить и убеждать.

"Это новые горизонты нашей внешней политики, которые мы командно подчиняем", - добавил Кулеба.

Напомним, еще в сентябре стало известно, что Украина смогла присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба прибыл в Камбоджу, это первый в истории визит украинского министра в эту страну.

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