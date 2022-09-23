Україна приєдналась до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії

Україна змогла доєднатись до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Я вітаю рішення міністрів закордонних справ Асоціація держав Південно-Східної Азії, які визнають приєднання України до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що доєднання України до цього Договору є однією з цілей азіатської стратегії України.

"Ми з нетерпінням чекаємо на нову главу у відносинах Україна - Асоціація держав Південно-Східної Азії", - додав Кулеба.

Договір про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії - це мирна угода серед країн Південно-Східної Азії, створені членами-засновниками Асоціації держав Південно-Східної Азії.