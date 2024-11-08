Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді України Тараса Мельничука у Telegram .

"Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран", - написав Мельничук.

Він уточнив, що таку угоду країни уклали 9 липня 1993 року у Тегерані.

Варто зауважити, що рейси з України до Ірану були припинені ще 2020 року. Тоді літак Міжнародних авіаліній України був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. По ньому було випущено дві ракети.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, вона увійшла до числа 50 найбільших катастроф в історії. Серед них були громадяни України.