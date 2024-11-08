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Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном

П'ятниця 08 листопада 2024 16:50
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Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном Ілюстративне фото: Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна припинила дію угоди про повітряне сполучення з Іраном. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді України Тараса Мельничука у Telegram.

"Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран", - написав Мельничук.

Він уточнив, що таку угоду країни уклали 9 липня 1993 року у Тегерані.

Варто зауважити, що рейси з України до Ірану були припинені ще 2020 року. Тоді літак Міжнародних авіаліній України був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. По ньому було випущено дві ракети.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, вона увійшла до числа 50 найбільших катастроф в історії. Серед них були громадяни України.

Допомога Росії від Ірану

Нагадаємо, Іран є союзником Росії у повномасштабній війні проти України.

Зокрема Тегеран надав російським окупантам велику кількість дронів-камікадзе "Шахед", якими росіяни щодня тероризують українське мирне населення.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Іран веде з Росією "поглиблені переговори" щодо передачі балістичних ракет.

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