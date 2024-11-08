Украина расторгла соглашение о воздушном сообщении с Ираном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука в Telegram .

"Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран", - написал Мельничук.

Он уточнил, что такое соглашение страны заключили 9 июля 1993 года в Тегеране.

Стоит заметить, что рейсы из Украины в Иран были прекращены еще в 2020 году. Тогда самолет Международных авиалиний Украины был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. По нему было выпущено две ракеты.

В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа, она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории. Среди них были граждане Украины.