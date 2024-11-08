Украина расторгла соглашение о воздушном сообщении с Ираном
Украина прекратила действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном. Соответствующее решение принял Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука в Telegram.
"Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран", - написал Мельничук.
Он уточнил, что такое соглашение страны заключили 9 июля 1993 года в Тегеране.
Стоит заметить, что рейсы из Украины в Иран были прекращены еще в 2020 году. Тогда самолет Международных авиалиний Украины был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. По нему было выпущено две ракеты.
В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа, она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории. Среди них были граждане Украины.
Помощь России от Ирана
Напомним, Иран является союзником России в полномасштабной войне против Украины.
В частности, Тегеран предоставил российским оккупантам большое количество дронов-камикадзе "Шахед", которыми россияне ежедневно терроризируют украинское мирное население.
Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Иран ведет с Россией "углубленные переговоры" о передаче баллистических ракет.
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