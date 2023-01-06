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Україна розірвала угоду з обслуговування російського РК "Сатана"

Фото: Україна більше не має правових зобов'язань щодо обслуговування РК "Сатана" (wikimedia.by)
Автор: Тетяна Зарембо

Україна розірвала угоду з Російською Федерацією щодо обслуговування ракетного комплексу "Сатана", який було укладено у лютому 2006 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів України у Верховній раді Тараса Мельничука.

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з російським урядом щодо подовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М ("Сатана"). Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 6 січня.

"Документом передбачалося проведення українськими державними підприємствами сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М ("Сатана"), які знаходяться в експлуатації РФ. Згідно з договором обслуговувати російські ракети мали Конструкторське бюро "Південне" імені М. Янгеля, яке у договорі називають головним розробником, і виробник - ДП "Південмаш імені О. Макарова".

Як зазначається у постанові уряду, угоду припинено через докорінну зміну обставин її дії, що виключає проведення головним розробником та виробником сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, які знаходяться в експлуатації в РФ.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що припинено міжурядову угоду між Україною та Корейською народно-демократичною республікою.

Крім того, ми писали, що Кабінет міністрів виділив 17 млрд гривень, конфіскованих у російських банків, на відновлення зруйнованого бойовими діями житла українців.

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Кабінет Міністрів України